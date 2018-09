Aveva commesso una serie di reati in provincia di Enna. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno tratto in arresto un 41enne del posto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Catania per i reati di omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Catenenuova (EN) nel Luglio 2008.

L’uomo dovrà scontare la pena di un anno in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione