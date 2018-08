Milano: servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato dal 27 agosto al 2 settembre 2018.

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato, nell’ultima settimana, il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto un intensificazione dei sistematici interventi nei quartieri della città e nei comuni della città metropolitana finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, coordinati dall’Ufficio di Gabinetto ed effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati di PS della Questura competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine.

Nella pomeriggio del 27, gli agenti del Commissariato di PS Centro unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di controllonella aree di Parco Sempione, Piazzale Cadorna. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 28 persone di cui 12 con precedenti. Sono stati 7 i veicoli controllati. Durante il servizio sono stati sequestrati 8,5 grammi di hashish a carico di ignoti.

Nella serata dello stesso giorno, gli agenti del Commissariato di PS Villa S. Giovanni, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e con l’ausilio dell’Annonaria della Polizia Locale, hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi in Via Padova e hanno controllato 26 persone delle quali 19 con precedenti. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali di cui 4 sono stati destinatari di sanzioni amministrative per un ammontare di 3732 euro. Sono stati effettuati 2 posti di controllo, 7 veicoli controllati, di cui 1 sequestrato, ed è stata elevata 1 contestazione al codice della strada.

Nella serata del 27 gli agenti del Commissariato Rho Pero hanno svolto un servizio straordinario di Prevenzione e Controllo nel Comune di Rho e Pero che ha visto

impegnati anche 2 equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state controllate 27 persone di cui 4 con precedenti. Sono 4 i posti di controllo effettuati, 18 i veicoli controllati.

Nella mattinata del 28, gli agenti del Commissariato Sesto S. Giovanni unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nelle aree periferiche comune, hanno

sottoposto a controllo di Polizia 30 persone di cui 6 con precedenti e a seguito di 3 posti di controllo sono stati controllati 22 veicoli.

Nel pomeriggio del 28, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia con 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 1 equipaggio della Polizia Locale, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle piazze e nelle vie limitrofe alla Stazione Centrale. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno controllato ed identificato 38 persone di cui 5 con precedenti, hanno effettuato 3 posti di controllo, controllato 173 veicoli ed elevata una contravvenzione al C.d.S.

Nel pomeriggio del 28, gli agenti del Commissariato Greco – Turro e 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del

territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno identificato 47 persone di cui 15 con precedenti, controllato 22 veicoli nel corso di 2 posti di controllo effettuati.

Nella serata del 28 gli agenti del Commissariato Porta Ticinese, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 3 equipaggi della Polizia Locale di cui 1 del Settore Cinofili, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del presso il Parco Baden Powell, via Ascanio Sforza e via Giuseppe Lagrange.Nel corso del servizio sono state controllate 40 persone, sono stati effettuati 3 posti di controllo , controllati 40 veicoli ed elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada. All’interno del piccolo parco ubicato in Via Magolfa / Via Mario Pichi, l’Unità Cinofila ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti sostanza

stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di 25 grammi.

Nel mattinata del 29 gli agenti del Commissariato Sempione insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto di

fenomeni delittuosi nelle zone di via Valtellina, via Farini (parcheggio Mc Donalds) e zone limitrofe. Nel corso del servizio sono state identificate 25 persone di cui 7 con precedenti, sono stati effettuati 2 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati 18 veicoli.

Nel pomeriggio del 29 gli agenti del Commissariato di PS Monforte – Vittoria unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto il previsto servizio m straordinario di prevenzione e controllo del territorio presso Piazzale Martini, Piazza Insubria, Via Calvairate, Piazzale Cuoco, Via Carabelli e vie limitrofe. Nel corso del servizio sono state controllate 26 persone 8 i veicoli. Sono stati, inoltre, controllati 2 esercizi commerciali.

Nella serata del 29 gli agenti del Commissariato di PS Bonola unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle zone di San Siro e Bonola con particolare attenzione alla stazione degli autobus a Lampugnano. Nel corso del servizio sono state identificate 31 persone di cui 5 con precedenti. Sono stati effettuati 2 posti di controllo e sono stati controllati 15 veicoli.

Nella mattinata del 30 gli agenti del Commissariato Centro unitamente a 2 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di controllo e di prevenzione nelle zone di Parco Sempione e Piazza Cadorna. Durante il servizio sono state controllate 26 persone di cui 11 con precedenti e 17 i veicoli.

Nella mattinata dello stesso giorno gli agenti del Commissariato di Scalo Romana unitamente a 3 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine durante un servizio

straordinario di prevenzione e controllo nei quartieri di Stadera e Gratosoglio hanno sottoposto a controllo di polizia 25 persone, 2 delle quali risultate con precedenti, sono stati controllati 18 veicoli, elevando due contravvenzioni al C.d.S.

Nel pomeriggio del 30 gli agenti del Commissariato di PS Comasina unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio straordinario

finalizzato al controllo del territorio nelle zone di competenza e hanno controllato 59 persone, di cui 14 con precedenti, 9 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Nello serata dello stesso giorno, 30 agosto, gli agenti del Commissariato di PS Quarto Oggiario insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità diffusa e hanno identificato e controllato 84 persone e 7 veicoli. Sono stati controllati 5 esercizi commerciali, ad uno dei quali è stata elevata una sanzione amministrativa. Sono stati inoltre accompagnati in Questura 2 cittadini per ulteriori controlli.

Dal 27 al 30 agosto, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, 8 persone sono state rimpatriate e 1 trattenuta nei C.P.R.