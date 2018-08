Eseguito ordine di carcerazione, nei confronti di un 41enne

Terracina (LT). In data 30 agosto 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina, traevano in arresto un 41enne di origini indiane.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina, dovendo scontare la pena di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di reclusione per il reato di “rapina continuata in concorso”.