Ai domiciliari viene individuato in un altro comune. Arrestato

Ardea (RM). In data 31 agosto 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di “evasione” un 24enne cittadino Albanese, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico nel comune di Aprilia, come da ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri, poiché si era allontanato senza autorizzazione dal proprio domicilio.

L’arrestato veniva ricondotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.