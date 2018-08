Violenza sessuale di gruppo, nei confronti di due minorenni: Tre fermi

In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di Menaggio unitamente quelli della Compagnia di Cantù hanno eseguito tre fermi di indiziato di delitto –disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, che coordina le indagini– nei confronti di altrettanti soggetti maggiorenni.

Questi ultimi sono indagati per una violenza sessuale di gruppo, nei confronti di due minorenni, avvenuta in Menaggio nei primi giorni di agosto. In considerazione della delicatezza della vicenda e della necessità di definirne compiutamente i contorni, le indagini proseguiranno nel massimo riserbo