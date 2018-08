Sorvegliato Speciale acese bloccato dai CC ad Aci Castello. Arrestato (Foto)

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato SANTONOCITO Angelo, 36enne di Acireale, Sorvegliato Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Nella tarda mattinata di martedì, una pattuglia durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo a piedi in via Stazione, in palese violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato giudicato con rito direttissimo ed imposto da parte dell’Autorità Giudiziaria l’obbligo di presentazione agli Uffici di Polizia.