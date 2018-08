Polizia Municipale.- Sequestrato taxi abusivo

La Polizia Municipale ha sequestrato un taxi abusivo che circolava a Ballarò. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico durante il pattugliamento del territorio hanno individuato in piazza Baronio una Fiat Multipla condotta da un cinquantacinquenne che aveva precedentemente avvicinato tre persone per proporgli il trasporto.

L‘episodio non è sfuggito agli agenti che, osservata la scena, hanno proceduto all’identificazione del tassista abusivo ed eseguito il sequestro della vettura per l’ulteriore confisca.

Recentemente gli stessi agenti in piazza Indipendenza avevano sequestrato una Opel Zafira utilizzata come taxi abusivo da un sessantaseienne che aveva a bordo una coppia di turisti ai quali aveva proposto un giro turistico della città.

In tal senso il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano di controlli per arginare il fenomeno del trasporto abusivo, nel rispetto della norme del codice della strada e a tutela sia dei turisti in visita in città che degli operatori del settore.