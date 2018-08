Milano: la Polizia di Stato a seguito di segnalazione YOUPOL arresta due fratelli per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione giunta nei giorni scorsi tramite l’applicazione YOUPOL relativa alla presenza di un cittadino albanese dedito allo spaccio di stupefacenti in piazza Nizza, nel tardo pomeriggio di martedì 28 corrente, ha arrestato due fratelli di cittadinanza albanese, di 49 e 41 anni, il primo in via Murat a Milano, il secondo a Cologno Monzese

Gli agenti del Commissariato di P.S. Garibaldi Venezia della Questura di Milano, aseguito della segnalazione, hanno svolto un servizio finalizzato ad individuare lospacciatore e dopo alcuni controlli è stato individuato e arrestato il 49enne poichéresponsabile di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante laperquisizione personale e dell’autovettura ad egli in uso, i poliziotti hanno sequestrato23 dosi di cocaina del peso complessivo di 10,4 grammi e 120 euro in contantiprovento dell’attività illecita

Successivamente gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S.

Garibaldi Venezia, con l’ausilio delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno esteso la perquisizione al domicilio dello stesso e presso un box a Cologno Monzese (MI).

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno trovato il fratello dello spacciatore e nel

corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti complessivamente 63.380

euro in contanti, 263.4 grammi di cocaina, 1.430 grammi di hashish, 220 grammi di

marijuana, 98 proiettili di vario calibro, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I due fratelli sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti