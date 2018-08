Identificate e denunciate tre persone per “simulazione di reato” e “ tentata truffa ”

Fondi (LT): il 29 agosto 2018, i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà in concorso, per i reati di “simulazione di reato” e “ tentata truffa ”, un 48enne, un 42enne ed 31enne, tutti residenti a fondi.

In particolare il 48enne, dopo aver simulato il furto di una utilitaria presa a noleggio, la occultava con la complicità degli altri due, al fine di truffare la società di noleggio auto.

Com. Stam.