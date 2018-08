Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne

Aprilia (LT): Il 28 agosto 2018, alle ore 15:30, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, un 25enne nato a Roma, già sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Aprilia per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma che ha condiviso le risultanze investigative prodotte dal citato reparto che ha documentato l’inidoneità del luogo di detenzione.

L’arrestato sarà associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’A.G.