Operazione anticontraffazione a Sferracavallo di Polizia Municipale e Carabinieri

Palermo: Operazione contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione ieri sera a Sferracavallo. In piazza Beccadelli con una operazione congiunta tra gli agenti del nucleo commercio su area pubblica della Polizia Municipale ed i Carabinieri della Compagnia S.Lorenzo sono stati sequestrati 175 articoli contraffatti di noti marchi commerciali.I venditori appena hanno visto arrivare gli agenti e i carabinieri in piazza, hanno preferito fuggire via, abbandonando la merce sul posto..

Sono così state sequestrate 95 borse, 6 cinture e 74 paia di scarpe recanti i loghi di prestigiose marche del settore moda.

In precedenza nella stessa piazza, agenti e carabinieri, hanno sequestrato 290 pezzi di articoli contraffatti e denunciato all’Autorità Giudiziaria un venditore abusivo cui sono state sequestrate 46 paia di scarpe contraffatte.

Com. Stam.