Estorsione ai danni di una donna, i Carabinieri arrestano 33enne (Foto)

Palermo:Questa mattina alle ore 08.30 i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana hanno dato esecuzione al provvedimento di misura cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese – su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di BELLANCA Fabio, nato ad Agrigento il 04.05.1981, residente a Joppolo Giancaxio (AG) in via Del Popolo n. 2, volto noto alle forze dell’ordine.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Compagnia ed in particolare dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile in collaborazione con i militari della Stazione di Petralia Soprana, ha consentito di accertare le responsabilità del Bellanca Fabio in ordine a numerose condotte estorsive poste in essere, dal mese di giugno ad agosto di quest’anno, ai danni di una donna, classe 1961, del luogo.

Le indagini, nello specifico, hanno avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Petralia Soprana nei confronti di Bellanca, indicato come autore di gravi ed incessanti richieste estorsive rivolte anche con minacce di morte ai suoi danni. La donna, si era decisa a rivolgersi ai militari dell’Arma di Petralia Soprana in quanto ormai esasperata dalla situazione che stava vivendo, divenuta intollerabile a causa delle sempre più pressanti richieste di denaro ricevute dal Bellanca e sotto l’effetto delle sue minacce, divenute sempre più serie e preoccupanti al punto da farle temere concretamente per la propria incolumità.

Tutto era iniziato qualche tempo prima, quando l’umo dopo essere riuscito ad avvicinare la donna con un pretesto, aveva intrapreso con la stessa un rapporto amichevole, ma una volta carpita e conquistata la sua fiducia, era riuscito nel tempo ad ottenere ingenti somme di denaro, per un importo complessivo pari all’incirca a 30.000 euro.

La vittima, però, atteso che le richieste erano diventate sempre più frequenti ed insistenti, e soprattutto sempre maggiore era divenuto l’importo di denaro preteso dall’uomo, aveva deciso di opporre un suo rifiuto, andando tuttavia incontro ad ulteriori, incessanti e pesanti minacce anche di morte da parte del Bellanca. Quest’ultimo, senza alcuna esitazione, costringeva la vittima a versare mediante n. 77 vaglia postali la somma di 23.910 euro e ad effettuare in suo favore n. 22 ricariche postepay, pari a circa 2.736,00 euro, per un totale complessivo di 30.000 euro circa.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese, a disposizione dell’A.G. competente.