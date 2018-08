Accompagnato al Centro di Prima Accoglienza per i Minori di Catania 17enne evaso dalla comunità di Agrigento

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 17enne, catanese, già sottoposto alla misura cautelare della permanenza in una comunità nella provincia di Agrigento, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania.

Il provvedimento scaturisce come aggravamento della pena a seguito dell’evasione dalla comunità commessa dal minore il 25 ultimo scorso.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza per i Minori di Catania in via Franchetti.