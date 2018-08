Duplice arresto della Polizia di Stato per tentata estorsione

Libica è la vittima che ha patito questo reato. Il 21 agosto si è presentata presso gli Uffici del Settore Operativo di Milano Centrale raccontando una strana storia. Pochi giorni prima, nei pressi della Stazione di Milano Centrale, ignoti avevano danneggiato la propria auto rubando la borsa che vi era all’interno.

In questa la vittima custodiva sia documenti personali che di lavoro. Denuncia immediatamente il furto, ma parte ugualmente in direzione Germania. Alcuni giorni dopo riceve, sulla sua utenza telefonica, numerose chiamate da un’utenza olandese che in un primo momento parla inglese ma subito dopo, intuendo la provenienza della vittima, continua in lingua araba.

Questo lo minaccia che se avesse voluto riavere il tutto, avrebbe dovuto pagare una somma di 1500,00€. La vittima si rivolge alle autorità germaniche che gli consigliano di contattare la Polizia italiana.

Pertanto il giorno dopo, fiducioso che la Polizia di Stato avrebbe risolto la questione, giunge presso gli Uffici della Polfer di Milano Centrale. In collaborazione con la Squadra di Polizia giudiziaria si decide di pedinare la vittima che, poche ore dopo, avrebbe avuto un appuntamento con il malvivente in un esercizio commerciale all’interno della Stazione.

L’intento degli operatori era quello di sorprenderlo in flagranza di reato.

Infatti, nel posto e all’ora accordati, si presenta un uomo straniero che interloquisce con la vittima. Gli operatori osservano che il reo fa vedere un foglio alla vittima, poi rivelatosi essere la fotocopia del passaporto a riprova del fatto che era in possesso dei suoi beni.

Il reo, dubbioso che potessero essere seguiti, rinvia la vittima ad un altro orario ed un altro posto, sempre nei pressi della Stazione. Qui si presenta un uomo di carnagione olivastra, poi scoperto essere il secondo complice, che fa visionare nuovamente la foto del passaporto allo straniero. Questo obbliga la vittima a seguirlo verso l’ingresso della metropolitana. Qui incontrano il precedente malvivente che, nel frangente, era andato a prelevare la borsa di proprietà dello straniero. E’ qui che i due complici chiedono il pagamento della somma imposta per consegnare la borsa.

Gli operatori, che per tutta l’azione delittuosa non avevano mai perso di vista la vittima e i due malviventi, decidono di intervenire. Uno dei due rei opta immediatamente per la fuga ma non aveva notato che altri due colleghi in borghese erano pronti per bloccarlo.

Condotti presso gli Uffici Polfer di Milano Centrale, gli Agenti restituivano il maltolto alla vittima che ritrovava sia i documenti personali che di lavoro e traevano in arresto per il reato di tentata estorsione i due stranieri, un algerino di 38 anni e un libico di 61 anni. Gli arresti sono stati convalidati venerdì 24 agosto.