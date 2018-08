62enne in manette per tentata violenza sessuale

Il 28 agosto 2018, alle ore 09:00, a Bassiano (LT), i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina – ufficio G.i.p., un 62enne del luogo, poiché ritenuto responsabile del reato “ tentata violenza sessuale ” nei confronti di una 33enne di origini romene, residente a Latina ma di fatto domiciliata a Roma. L’arrestato sarà tradotto presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’A.G.