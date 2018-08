22enne in manette per fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi

Priverno (LT): Il 27 agosto 2018, alle ore 21.00 circa, i militari dell’arma del luogo, a seguito di segnalazione, rintracciavano e traevano in arresto, per i reati di “fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi” un 22enne residente a Priverno (LT).

Il giovane – che poco prima, in forte stato di agitazione psicofisica, aveva riferito di voler appiccare il fuoco ad un esercizio pubblico del luogo – veniva trovato in possesso di “ 3 (tre) bottiglie in vetro” contenenti “liquido infiammabile”, verosimilmente benzina, nonchè di alcuni “chiodi in ferro”, tutte munite di stoppino di accensione, e di un accendino.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire una scatola contenente altri “chiodi in ferro” di varie misure, simili a quelli rinvenuti all’interno delle citate bottiglie.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.