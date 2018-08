Pakistano ospite di centro di accoglienza straordinaria si ubriaca e aggredisce altri cittadini extracomunitari richiedenti asilo ed i Carabinieri

Cori (LT): Il 26 ago 2018, alle ore 6:30, i militari della locale stazione, congiuntamente a quelli di Cisterna di Latina, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di “violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”, un 27enne pakistano, ospite in un centro di accoglienza straordinaria del citato comune, il quale alle ore 3:00, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo aver aggredito altri richiedenti asilo, usava violenza ed opponeva resistenza nei confronti del personale intervenuto che, dopo una breve colluttazione, riusciva ad immobilizzarlo. I militari, medicati presso il punto di primo soccorso dell’Ospedale di Cori, venivano entrambi dimessi con una prognosi di gg 5.

L’arrestato è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, fissato nella mattinata di oggi, 27 agosto 2018.