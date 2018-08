Milano: Cittadina Indonesiana subisce il furto di 14.000 euro. la Polizia denuncia quattro borseggiatrici (Video)

Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel.

E‘ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E ‘in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale della moda. Ma mai avrebbe pensato che quelle quattro cittadine bosniache l’avevano già “puntata”. Il fatto risale al 20 agosto, quando le quattro malintenzionate l’avevano convinta, visto gli enormi bagagli, a prendere l’ascensore “è più facile e poi le indichiamo noi la strada per prendere il taxi”. Le temperature sono molto elevate e la turista, spaesata, non conoscendo la città, approfitta della gentilezza di quelle quattro ragazze palesemente in stato di gravidanza e decide di accettare l’offerta. Tutto sommato giova anche a lei, spreco minore di forze e raggiungimento più veloce dell’area taxi.Le quattro donne la accompagnano vicino l’ascensore e una volta all’interno si posizionano in modo tale da circondarla letteralmente. Una delle quattro borseggiatrici si ferma nei pressi della porta dell’ascensore per ritardare la partenza, attribuendo invece la mancata chiusura della porta al bagaglio molto ingombrante della signora, tanto che lo spinge fisicamente più indietro vicinissimo alla complice. Quest’ultima, posizionata alle spalle della vittima, colloca la sua giacca sopra la borsa della turista in modo da occultare la mano destra con la quale asporta il portafoglio contente i soldi. La vittima non si accorge di nulla. Le altre due malintenzionate non rimangono con le “mani in mano” anzi, approfittando della presenza, seppur casuale, di un’altra turista con zainetto in spalle, aprono velocemente la cerniera e rovistano all’interno. Per caso o per astuzia, questa seconda vittima non ha nulla di “prezioso” al seguito. Infatti desistono.In tutto questo trambusto un’altra delle quattro complici preme insistentemente i pulsanti dell’ascensore, ritardando ulteriormente la chiusura delle porte. L’azione è pero stata ultimata e la giornata è stata proficua “anche troppo” per le malviventi. Le porte si aprono e in men che non si dica fanno perdere le loro tracce. Poco dopo la giovane turista si accorge dell’ammanco. Non le rimane che una cosa da fare, rivolgersi alla Polizia Ferroviaria. La Squadra di P.G. visiona immediatamente i filmati e si rende conto del piano messo in atto dalle quattro complici che pochi giorni dopo, il 23 agosto, vengono individuate in stazione e denunciate per il reato di furto aggravato in concorso. Ma per la vittima è troppo tardi. Non le rimane che un portafogli vuoto.La Polizia Ferroviaria consiglia di prestare attenzione alle proprie borse, soprattutto se all’interno avete pensato di custodire oggetti di valore o ingenti somme di denaro. I luoghi molto affollati sono quelli prediletti dai malintenzionati. E ‘sufficiente la distrazione di un attimo, la perdita di vista del proprio bagaglio o della propria borsa/zaino per pochi secondi per non trovare più quello che si era sicuri aver custodito.