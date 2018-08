Diciassettenne arrestato dai Carabinieri di Brusson per tentato omicidio

Durante la notte i Carabinieri di Brusson e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di S. Vincent Chatillon, dopo l’acquisizione delle testimonianze, hanno tratto in arresto per tentato omicidio un diciassettenne di nazionalità rumena che lavorava in un alpeggio di Brusson.

I Carabinieri avevano rintracciato e identificato il ragazzo ieri sera presso il luogo di lavoro, dopo che si era verificata la grave aggressione. Ad allertare i militari erano stati un gruppo di amici che si erano riuniti in alpeggio, unitamente ai titolari dell’azienda agricola, per trascorrere un momento conviviale connesso alla manifestazione “Batailles de Reines” che si era svolta nel pomeriggio. Il giovane era rientrato in alpeggio dalla manifestazione terminata poco tempo prima e aveva iniziato a infastidire tutti i presenti. Nonostante i tentativi messi in atto dai presenti per arginare i comportamenti molesti, il ragazzo che probabilmente aveva assunto bevande alcoliche, si è dimostrato sempre più aggressivo ed ad un certo punto con una roncola ha inferto un colpo sulla testa di un cinquantenne residente in bassa valle. L’uomo, nella serata di ieri, tramite elisoccorso, è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale di Aosta, dove è tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre il ragazzo, in attesa della convalida dell’arresto, è stato collocato presso il centro di prima accoglienza per minori di Torino, a disposizione del magistrato minorile.