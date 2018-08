Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli dei Carabinieri

Di recente, i Carabinieri della Stazione di Crevalcore e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna hanno eseguito una serie di controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle aziende agricole. Due di queste sono state sanzionate per un importo complessivo di 4.675 euro a seguito di alcune irregolarità riscontrate durante le verifiche che sono state effettuate anche con l’ausilio dei funzionari civili dell’Ispettorato del lavoro di Bologna. In particolare, all’interno di una delle due ditte, gli operanti hanno sorpreso una trentacinquenne italiana che stava lavorando in “nero”. Il titolare dell’altra azienda, invece, è stato sanzionato per non aver fornito i dispositivi di sicurezza individuale, un argomento di fondamentale importanza per evitare gli incidenti sui luoghi di lavoro. I controlli dei Carabinieri proseguiranno nei confronti di altre aziende.