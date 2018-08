Si finge poliziotto: identificato e denunciato un 36enne

Fondi (LT) : Il 25 agosto 2018, i militari dell’arma locale, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per i reati di “usurpazione di funzioni pubbliche, abusivo esercizio di una professione e porto di armi od oggetti atti ad offendere”, un 36enne del luogo.

L’uomo, il 7 luglio 2018, dopo essersi qualificato come agente della Polizia di Stato, fermava in quel centro storico un’autovettura con due donne del luogo, procedendo con modi inurbani al loro controllo ed allontanandosi subito dopo in stato di agitazione. Raggiunto ed identificato dai militari operanti, durante la successiva perquisizione veicolare, veniva trovano in possesso di un coltello di genere proibito, della lunghezza complessiva di cm. 40, sottoposto a sequestro.