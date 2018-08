Milano: servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato dal 20 al 25 agosto 2018. Identificate 600 persone

Milano: servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato dal 20 al 25 agosto 2018. Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato, nell’ultima settimana, il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto un intensificazione dei sistematici interventi nei quartieri della città e nei comuni della città metropolitana finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, coordinati dall’Ufficio di Gabinetto ed effettuati dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati di PS della Questura competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine.

Nella giornata del 20, gli agenti del Commissariato di PS Centro unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di controllo nella aree di Parco Sempione, Piazzale Cadorna, Piazza Duomo. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 31 persone e 2 veicoli. Delle persone controllate 12 hanno precedenti.

Nella medesima giornata, gli agenti del Commissariato di PS Mecenate insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e un equipaggio della Polizia Locale hanno

svolto un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi in Piazza Angilberto II e Via Bessarione e hanno controllato 34 persone delle quali 14 con precedenti di cui 1 destinataria di ordine di carcerazione. Sono stati controllati 4 esercizi commerciali di cui 3 sono stati destinatari di sanzioni amministrative.

Nella sera del 20, gli agenti del Commissariato Lorenteggio unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone di Baggio, Parco delle Cave, Piazza Tirana, Quartiere Olmi e Quartiere Giambellino, hanno sottoposto a controllo di Polizia 59 persone di cui 9 con precedenti e a seguito di 4 posti di controllo. Inoltre

è stato controllato un esercizi pubblico.

Nel pomeriggio del 21, gli agenti del Commissariato Rho Pero e 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle zone di competenza. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno controllato ed identificato 37 persone di cui 17 con precedenti, hanno effettuato 1 posto di controllo, controllato 10 veicoli.

Nella sera del 21, gli agenti del Commissariato Legnano e 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno identificato 26 persone di cui 12 con precedenti, controllato 2 esercizi commerciali ed indagato in stato di libertà una persona trovata senza un documento valido per la permanenza nel territorio italiano.

Nella giornata del 22 gli agenti del Commissariato Scalo Romana, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del nei quartieri di Gratosoglio, Stadera e Vigentino. Nel corso del servizio sono state controllate 37 persone ( 7 con precedenti).

Sono stati effettuati, inoltre, 3 posti di controllo e sono stati controllati 26 veicoli.

Nel pomeriggio dello stesso giorno gli agenti del Commissariato Greco Turro insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi nelle zone di competenza. Nel corso del servizio sono state identificate 27 persone di cui 2 con precedenti, sono stati effettuati 2 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati 18 veicoli.

Nella sera del 22 gli agenti del Commissariato di PS Porta Ticinese unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 1 equipaggio della Polizia Locale

Settore Cinofili hanno svolto il previsto servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio presso il Parco Baden Powell, Ascanio Sforza Lagrange, oggetto di numerosi esposti da parte dei cittadini residenti in zona. Nel corso del servizio sono state controllate 32 persone di cui 10 con precedenti e 8 i veicoli.

E’ stato, inoltre, controllato 1 esercizio commerciale ove sono stati rinvenuti 11,4 grammi di hashish (sequestrata a carico di ignoti) all’interno di una video lottery con l’ausilio di unità cinofila. La stessa unità cinofila è proceduta a controllo della Piazza Donne Partigiane rinvenendo 26,9 grammi di hashish.

Nella Mattinata del 23 gli agenti del Commissariato di PS Centro unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle zone di Parco Sempione, Piazza Cadorna e Colonne di San Lorenzo. Nel corso del servizio sono state identificate 32 persone di cui 5 con precedenti. E stato effettuato 1 posto di controllo, sono stati controllati 12 veicoli ed è stata elevata 1 contravvenzione del C.d.S.

Nel Pomeriggio del 23 gli agenti del Commissariato di PS Monforte Vittoria unitamente a 2 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di controllo e di prevenzione nelle zone di competenza. Durante il servizio sono state controllate 32 persone di cui 13 con precedenti e 14 i veicoli. Due gli esercizi pubblici controllati, verso cui sono state elevate 4 sanzioni amministrative.

Nel pomeriggio del 23 personale della Questura ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Duca D’Aosta e nelle adiacenze della Stazione Centrale di Milano, nel corso del quale hanno controllato 27 persone delle quali 5 venivano accompagnate in Questura per accertamenti. Di queste 5, 3 sono state trattenute presso l’Ufficio Immigrazione per ulteriori adempimenti amministrativi.

Nella sera dello stesso giorno gli gli agenti del Commissariato di PS Rho Pero unitamente a 3 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine durante un servizio straordinario di prevenzione e controllo nei comuni di Rho e Pero hanno sottoposto a controllo di polizia 35 persone, 12 delle quali risultate con precedenti, sono stati effettuati 3 posti di controllo e sono stati controllati 16 veicoli. Inoltre è stato controllato 1 esercizio pubblico.

Nella giornata del 24 gli agenti del Commissariato di PS di Monza unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio straordinario

finalizzato al controllo del territorio nelle zone di competenza e hanno controllato 34 persone, 26 veicoli e 1 esercizio pubblico.

Nello stesso giorno, 24 agosto, in mattinata, gli agenti del Commissariato di PS Quarto Oggiario insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità diffusa e hanno identificato e controllato 27 persone, 12 di esse risultate avere precedenti a carico e 17 veicoli.

Nel pomeriggio del 24 gli agenti del Commissariato di PS Cinisello Balsamo insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del Territorio nel quartiere Sant’Eusebio ed in Piazza Costa. Durante lo svolgimento del servizio sono state identificate 32

persone, 9 delle quali risultate con precedenti, inoltre è stata indagata in stato di libertà una persona per spaccio. Sono stati controllati 15 veicoli ed è stata elevata una contestazione al Codice della Strada.

Nella sera dello stesso 24 gli agenti del Commissariato di PS Lambrate insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto ad un servizio di

costante vigilanza dell’area di Piazza Bottini, Piazza Gobetti e Piazza Rimembranze di Lambrate, dove son state identificate 23 persone, di cui 4 con precedenti; sono

stati effettuati 2 posti di controllo e contestualmente sono stati 10 veicoli.

Nella stessa sera gli agenti del Commissariato di PS Porta Genova insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo e prevenzione nelle zone di Piazza XXIV Maggio, Lungo Darsena Navigli e Piazzale Stazione Porta Genova. Durante lo svolgimento del servizio sono state controllate 23 persone, una persona è stata indagata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e violazione delle norme sull’immigrazione; sono stati posti a sequestro 8,60 grammi di hashish e 2,70 grammi di cocaina. Inoltre sono stati controllati 4 veicoli.

Nella mattina del 25 agosto gli agenti del Commissariato do PS Comasina insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e sono state sottoposte a controllo di polizia 39 persone, 12 delle quali risultate avere a carico precedenti, inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici.

Dal 20 al 25 agosto, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, 10 persone sono state rimpatriate e 4 trattenute nei C.P.R.