Trentottenne bolognese arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un trentottenne bolognese per resistenza a un pubblico ufficiale. E’ successo ieri sera, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la richiesta di aiuto di una ragazza che riferiva di trovarsi in compagnia di un’amica all’interno del Giardino “Giacomo Bulgarelli”, adiacente a via della Certosa.

La giovane riferiva che lei e la sua amica erano state molestate da due persone ubriache che dopo essersi avvicinate con la scusa di avere una sigaretta le avevano rivolto frasi oscene. Nella zona si trovava una pattuglia che è potuta intervenire rapidamente. Nel frattempo le due ragazze impaurite si erano rifugiate all’interno di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze, mentre i due molestatori se ne stavano seduti su una panchina, attorniati da lattine di birra vuote, e avevano diretto il loro interesse, insultandoli pesantemente, verso un gruppo di ragazzini che stavano giocando. Alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando, i due soggetti hanno cercato di allontanare i militari insultandoli. Alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due molestatori, un quarantasettenne bolognese, assecondava i Carabinieri, l’altro, poi identificato in un trentottenne bolognese, li aggrediva e cercava di sottrarre la pistola ad uno dei militari, ma veniva bloccato e arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.