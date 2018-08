Napoli, Scampia: Sequestrate dai Carabinieri matrici in bianco per carte d’identità e patenti nonché centinaia di documenti in bianco anche rilasciati dalla “zecca”

Nel rione Don Guanella, nascosti in un vano ascensore, i Carabinieri della stazione “Quartiere 167”, hanno rinvenuto e sequestrato matrici, documenti, stampanti, timbri.

in alcune borse e dentro una cassetta di legno sono stati scoperte 93 matrici in bianco per carte di identità, 13 matrici in bianco per patenti, 150 carte di circolazione in bianco, 66 certificati di proprietà in bianco, 48 certificati di idoneità tecnica per ciclomotori, 390 tagliandi in bianco per passaggi di proprietà e 503 tagliandi di revisione rilasciati dalla zecca di stato.Ma c’erano anche una stampante per produrre patenti di guida e 3 timbri a secco di alcuni comuni italiani tra cui quello di Napoli.Il tutto è sotto sequestro. Le indagini proseguono.