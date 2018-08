Incidente stradale in via Nuova Bazzanese. Intervengono i Carabinieri

Crespellano: Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale sono intervenuti in via Nuova Bazzanese per eseguire i rilievi di un incidente stradale tra un’automobilista, sessantenne albanese alla guida di una Nissan Qashqai e una scooterista, ventinovenne italiana, residente a Casalecchio di Reno, in sella a un Kymko People 125. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in “codice tre”.