Tortona: Ritenuti responsabili di tentata rapina: Carcere per un 43enne obbligo di dimora per una 28enne

Nel tardo pomeriggio del 14 aprile 2018, gli addetti alla sicurezza del supermercato LIDL di Tortona fermavano una donna che aveva oltrepassato le casse senza aver pagato alcuni generi alimentari, occultati all’interno della borsa: l’uomo in sua compagnia, indispettito dall’intervento, dava vita a un diverbio con il personale del supermercato, proseguito fino al parcheggio esterno, dove intanto la ragazza era fuggita, inseguita da alcuni dipendenti del centro commerciale.

Quando poi l’uomo apprendeva che era stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, minacciava e aggrediva l’incaricato alla sicurezza, dandosi infine alla fuga insieme alla donna, a bordo di un’autovettura condotta da una terza persona.

Le indagini immediatamente avviate dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona, grazie al numero di targa rilevato e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e di quelle messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, permettevano di individuare il terzetto: in particolare, l’uomo che aveva materialmente aggredito e minacciato l’addetto alla sicurezza veniva identificato in un noto pluripregiudicato, 43nne del luogo, e successivamente, restringendo il campo delle ricerche alla cerchia dei suoi frequentatori, la donna, in una 28enne albanese residente in Alessandria, e l’autista, in un 42enne di Cascinagrossa.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Alessandria, dottor Alessio Rinaldi, richiedeva e otteneva dal G.I.P., dottoressa Luisa Avanzino, la misura cautelare in carcere per il 43enne, e, per la donna, l’obbligo di dimora con permanenza notturna in abitazione, poiché ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso: i provvedimenti sono poi stati eseguiti dagli stessi militari della Compagnia di Tortona