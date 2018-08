Evade dai domiciliari: rintracciata ed arrestata

Sezze (LT): Il 21 agosto 2018, i militari della stazione Carabinieri di Maenza (LT), nell’ambito dei controlli di polizia effettuati per la prevenzione dei reati commessi da soggetti sottoposti a misure disposte dall’A.G., rintracciavano e traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione C. S., 54enne del posto.

La donna, sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, a seguito di un controllo effettuato poco prima dall’arma operante, non veniva rintracciata all’interno del domicilio statuito per la sua detenzione.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata ricondotta presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo