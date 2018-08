La truffa dello specchietto retrovisore rotto: due siciliani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno denunciato una coppia di siciliani, un trentatreenne di Noto e una ventunenne di Siracusa, per tentata truffa aggravata.

E’ successo ieri mattina, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Vergato è stata informata che una coppia di persone a bordo di una Volkswagen Golf si stava aggirando per le strade di Lagaro, una frazione di Castiglione dei Pepoli, per truffare gli automobilisti con la tecnica dello specchietto retrovisore rotto. A dare l’allarme ai Carabinieri è stato un Vigile Urbano in pensione, settantaseienne di Grizzana Morandi, che non si è lasciato abbindolare dalla coppia. Grazie alla chiamata tempestiva che l’anziano automobilista ha fatto al 112, i due malfattori sono stati individuati pochi istanti dopo da una pattuglia dei Carabinieri di Monzuno. La vittima ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Castiglione dei Pepoli che hanno avviato le indagini nei confronti dei due siciliani, gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.