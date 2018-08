Fondi (LT). In data 20 agosto 2018, i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per i reati di “ricettazione ed uso di atto falso” una 27enne del luogo, per avere posto all’incasso, presso un ufficio postale del luogo, un assegno bancario di euro 314,84, risultato di provenienza delittuosa