Castel Maggiore – Incidente stradale in via Galliera. Intervengono i Carabinieri

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale sono intervenuti in via Galliera per eseguire i rilievi di un incidente stradale tra un’automobilista, trentenne italiano alla guida di una Ford Fiesta e un ciclista verosimilmente straniero che non è stato ancora identificato perché non aveva i documenti di identità.

Il ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel reparto di “Rianimazione”. L’automobilista, positivo all’alcol test con un valore di 0,59 g/l , è stato sanzionato in via amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcool.