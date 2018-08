Settantenne Arrestato dai Carabinieri di Cervinia per tentato furto in abitazione

Durante la notte i Carabinieri di Breuil Cervinia hanno tratto in arresto per tentato furto in abitazione C. P., settantenne residente nel Vercellese.

L’uomo che portava con sé solo una piccola torcia, nelle precedenti ore notturne aveva forzato la tapparella di un’abitazione di Valtournenche (AO) e stava per introdursi al suo interno, probabilmente pensando che in quel momento fosse disabitata. Il proprietario si trovava invece in casa e allertato dai rumori si è diretto verso il malfattore che dandosi alla fuga è caduto da un muretto subendo vari traumi. Su segnalazione del cittadino, la pattuglia dei Carabinieri di Cervinia, già presente in quell’area, ha individuato il reo, risultato già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi, e dopo aver allertato i soccorsi affinché fosse sottoposto alle dovute cure, ha ricostruito la vicenda e lo ha tratto in arresto.