Carabinieri arrestano 52enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Marineo (PA): i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, C. I., nato a Palermo, classe 1965, ivi residente.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di un cofanetto, che lo stesso tentava di occultare all’interno di un pensile, nel quale erano custodite sostanze stupefacenti del tipo Hashish e Marijuana per un peso complessivo pari a grammi trenta, già sigillate in involucri di cellophane, un bilancino elettronico di precisione e vario altro materiale utilizzati per il confezionamento della droga.

La sostanza stupefacente e l’attrezzatura rivenute, sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Termini Imerese per il rito per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto il 52enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria