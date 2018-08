Viola le prescrizioni del giudice. Ripristinati gli arresti domiciliari

Aprilia (LT). In data 19 agosto 2018, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, in ottemperanza dell’ordine di ripristino degli arresti domiciliari emesso dalla Corte di Appello di Roma, hanno tratto in arresto un 29enne del luogo, già destinatario della misura, più volte violata, dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, motivo per il quale era stato chiesto l’aggravamento. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’A.G.