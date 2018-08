Polizia di Stato- Milano: sequestro preventivo di un circolo ricreativo a Mediglia (MI)

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio monitora i locali pubblici mediante i servizi mirati.

Nella notte del 19 agosto personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, nel corso dei servizi sistematici disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, unitamente a personale specializzato appartenente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo amministrativo presso l’associazione privata denominata A.P.S.D. Circolo Ricreativo Bellaria, sita a Mediglia (MI), via L. da Vinci nei pressi del lago BellariaNella circostanza è stato accertato che era in corso, in carenza delle prescritte autorizzazioni, attività di pubblico spettacolo/discoteca, con presenza stimata di oltre 300 persone.Nel corso del sopralluogo i poliziotti hanno accertato la presenza all’ingresso di un tavolino con la cassa per l’emissione del biglietto d’ingresso, la totale mancanza di cartellonistica concernente le vie d’esodo, delle luci di emergenza e layout per l’esodo e l’assenza del dispositivo di evacuazione; inoltre dal controllo non è risultata presente alcuna documentazione riguardante i dettami del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Presente sul posto inoltre un serbatoio GPL da 1,750 m3 del quale non risulta inoltrata alcuna Scia ai Vigili del fuoco Viste le gravi carenze in materia di sicurezza, al fine di non consentire ulteriore reiterazione del reato, si è proceduto al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della struttura ed al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria del presidente della predetta associazione, per la violazione dell’art. 681 del codice penale in relazione all’art. 80 T.U.L.PS., per l’apertura del locale in assenza della verifica sull’agibilità da parte dell’Autorità di P.S. Gli agenti della Divisione Amministrativa hanno altresì proceduto a sanzionare amministrativamente il presidente dell’associazione per la somministrazione a non soci e per la violazione dell’art. 68 T.U.L.P.S. per l’apertura dell’esercizio pubblico in assenza della licenza comunale.