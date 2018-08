Polizia di Stato: intensa settimana di ferragosto per la Polizia Ferroviaria

Milano 20 agosto 2018: 1299 persone identificate di queste 529 gli stranieri di cui 5 irregolari. 15 le contravvenzioni elevate ai sensi del d.p.r. 753/80, 7 arresti, 33 denunce a piede libero, 495 i servizi di vigilanza organizzati presso le Stazioni ferroviarie, 268 treni scortati, 37 servizi antiborseggio ad opera della Polizia Ferroviaria.

Molto intenso è stato il transito dei viaggiatori nella Stazione di Milano Centrale durante la settimana di Ferragosto; tenendo conto altresì dell’evento drammatico del crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario della Lombardia, la Polizia Ferroviaria ha assicurato il massimo sforzo per garantire sempre lo stesso standard di sicurezza e la vicinanza ai viaggiatori.Arrestata a Milano Centrale una quarantaquattrenne serba che, fingendo interesse per la merce esposta all’interno di un esercizio commerciale, veniva sorpresa particolarmente interessata non per la merce bensì per la borsa di un avventore di cui aveva già aperto la cerniera per rovistare al suo interno. Arrestata per tentato furto aggravato.E invece italiano il secondo arrestato sempre presso la Stazione di Milano Centrale. Trentacinquenne con obbligo di dimora presso il suo Comune di residenza in provincia di Milano è stato trovato presso un ristorante intento a minacciare di morte due guardie giurate. Alla richiesta da parte degli Agenti di Polizia di fornire i documenti, tentava la fuga. Gli operatori lo bloccavano traendolo in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce e mancato rispetto dell’obbligo di dimora.E’ originario del Bangladesh un quarantenne colpito da un ordine di cattura per l’espiazione di una condanna di anni 3 e mesi 3 di reclusione per cumulo pene di svariati reati contro la persona e contro il patrimonio; italiano, invece, il secondo arrestato per ordine di esecuzione di una condanna relativa al reato di spaccio di stupefacenti.Sono invece algerini i due complici arrestati per furto aggravato in concorso. Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Lombardia, hanno osservato l’intera azione criminosa dei soggetti. Mentre uno faceva da palo sulla banchina di un treno, l’altro saliva a bordo di questo scendendo subito dopo con uno zaino al seguito. Con un cenno d’intesa si dirigevano, come se nulla fosse, verso il gate d’uscita. Gli operatori provvedevano immediatamente a bloccare ed arrestare i due stranieri.Due gli arrestati dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Brescia uno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altro per tentato furto aggravato.Il primo, un ventenne pakistano che, vedendo la pattuglia a bordo treno procedere per un ordinario controllo viaggiatori e bagagli, si agitava senza alcun apparente motivo. Gli Agenti chiedevano quindi di aprire lo zaino; da questo ne risultavano 5 panetti di hashish oltre altri 4 frammenti della stessa sostanza nelle sue tasche, per un totale di circa 3,5 kg. Sequestrata la sostanza, il giovane veniva dichiarato in arresto. E’ invece nigeriano il secondo arrestato per aver tentato di rubare una bici assicurata con un lucchetto alla rastrelliera nei pressi della Stazione. Sorpreso dalla pattuglia, veniva condotto presso le camere di sicurezza della Questura.L’ultimo arresto è stato eseguito dalla Polizia Ferroviaria di Pavia; cinquantenne palestinese è stato trovato in possesso di un documento falso mai rilasciato dal Comune indicato, intestato per di più ad un cittadino italiano nato in Libia. Il soggetto veniva identificato in quanto la pattuglia, effettuando un controllo all’interno della stazione, lo aveva trovato nelle adiacenze di un ex spogliatoio dello scalo pavese senza dare spiegazioni della sua permanenza in quel luogo.