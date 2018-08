Perseguita una donna e non rispetta le prescrizioni del giudice. Arrestato

Formia (LT): In data 18 agosto 2018, i Carabinieri della locale aliquota radiomobile, traevano in arresto per i reati di “atti persecutori ed inosservanza dei provvedimenti del giudice” R. G., 54enne del luogo.

L’uomo, già destinatario della misura del divieto di dimora nel comune di Formia e del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla parte offesa, una donna di 58 anni, violava ripetutamente e reiteratamente entrambe le prescrizioni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la casa circondariale di Cassino (FR) come disposto dall’A.G.