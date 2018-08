Furto in appartamento, identificato 32enne

Terracina (LT). In data 19 agosto 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “furto in abitazione” un 32enne del luogo.

L’uomo è ritenuto responsabile di aver asportato, nel pomeriggio dell’8 agosto scorso, un portafogli e un paio di orecchini in argento dall’abitazione di una 45enne del luogo, al cui interno si era introdotto fraudolentemente.