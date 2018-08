Drogati e ubriachi al volante: tre automobilisti denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguono nei controlli alla circolazione stradale in questi fine settimana di intenso traffico. Nella giornata di ieri sono stati denunciati tre automobilisti perché si erano messi al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Si tratta di tre italiani, un cinquantaquattrenne alla guida di una BMW 530 , un trentaseienne alla guida di una Volkswagen Tiguan e una cinquantatreenne alla guida di una Volkswagen New Beetle . I primi due, identificati lungo le strade dell’Alta Valle del Reno dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato, sono stati trovati positivi alla cocaina , come accertato dagli esami clinici effettuati presso una struttura sanitaria, e il più giovane dei due era anche ubriaco: 1,70 g/l .

La donna, invece, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Baricella perché era autonomamente uscita di strada nei pressi di Minerbio, probabilmente perché aveva assunto talmente alcol da non vedere più la carreggiata. Sottoposta alle analisi del sangue dai sanitari dell’Ospedale Maggiore di Bologna, la cinquantatreenne, infatti, è risultata positiva all’alcol con un valore di 2.2 g/l .