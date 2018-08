Terracina (LT). In data 19 agosto 2018, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “tentato furto in abitazione” un 31enne della provincia di Frosinone.

L’uomo, il 26 lugli 2018, tentava di perpetrare un furto all’interno di un’abitazione, ove si era introdotto previa effrazione dei serramenti d’ingresso.