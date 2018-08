Notificata ad un 54enne la misura del divieto di dimora

Formia (LT): Il 17 agosto 2018, nel corso della mattinata, i militari della locale stazione Carabinieri notificavano a un 54enne del posto, l’ordinanza della misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di residenza”, in aggiunta alla misura già in atto del divieto di avvicinamento, ai luoghi frequentati dalla persona offesa , ovvero una 40enne residente a Formia (LT).

L’uomo nonostante già gravato dalla predetta misura, poneva in essere ulteriori plurime e ripetute violazioni delle prescrizioni insite nell’ordinanza cautelare già in atto. Dopo le formalità di rito l’uomo si riservava di indicare la nuova dimora, eleggendo domicilio presso lo studio del proprio legale di fiducia in Cassino