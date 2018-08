Milano: Servizi mirati al controllo del territorio nel weekend di ferragosto della Polizia di Stato

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato nel weekend di ferragosto, il questore di Milano Marcello Cardona ha disposto un intensificazione dei sistematici interventi nei quartieri della città e nei comuni della città metropolitana finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, coordinati dall’Ufficio di Gabinetto ed effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati di PS della Questura competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine.

Nella giornata del 16, gli agenti del Commissariato di PS Monforte Vittoria unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di controllo nella aree di via Ciceri Visconti, Piazzale Insubria, Piazzale Martini e piazza Risorgimento. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 42 persone e 14 veicoli. Delle persone controllate11 hanno precedenti, inoltre sono state contestate 4 violazioni al Codice della Strada e effettuati 2 fermi amministrativi di veicoli. Sono stati controllati 2 esercizi commerciali ed elevata 1 contestazione amministrativa.Nella medesima giornata, nel turno serale, gli agenti del Commissariato di PS Lorenteggio insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi in Piazza Tirana, zona Baggio, quartiere Muggiano-Olmi e quartiere Giambellino e hanno controllato 28 persone delle quali 8 con precedenti e 3 persone sono state denunciate a piede libero. Sono state controllate 14 autovetture ed elevate 2 contestazioni al Codice della Strada.Nel pomeriggio del 17, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone di Quarto Oggiaro e Certosa, hanno sottoposto a controllo di Polizia 50 persone di cui 20 con precedenti, hanno effettuato 1 posto di controllo e controllato 15 veicoli. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici.Nella mattina del 17, gli agenti del Commissariato Legnano e 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle zone di vi a Toselli e via Saronno. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno controllato ed identificato 37 persone di cui 5 con precedenti, hanno effettuato 2 posti di controllo, controllato 14 veicoli, hanno elevato 1 contravvenzione al C.d.S. Inoltre sono stati controllati 2 esercizi pubbliciNella sera del 17, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese e 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto di episodi criminosi nelle zone della Darsena, piazza XXIV Maggio e Navigli. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno controllato ed identificato 36 persone di cui 13 con precedenti, controllato 11 veicoli e sanzionato una persona per un illecito amministrativo in quanto trovato in possesso di 1 grammo di cocaina.Nell pomeriggio del 17 gli agenti del Commissariato Cinisello Balsamo, insieme a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del nelle vie cittadine.Nel corso del servizio sono state controllate 46 persone (13 con precedenti). E stato effettuato, inoltre, 1 posto di controllo e contestualmente elevata una contestazione al C.d.S. con il sequestro amministrativo del veicolo. Nella mattina di sabato 18 gli agenti del Commissariato Comasina insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi in via Litta Modigliani, via Valassina, via Terracina, via Vincenzo da Seregno e piazzale Maciachini. Nel corso del servizio sono state identificate 26 persone di cui 12 con precedenti, sono stati controllati 15 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro.Dal 16 al 18 agosto, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, 4 persone sono state rimpatriate