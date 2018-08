Aprilia in data 18 ago 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia”, M. L., 61enne del luogo, per aver percosso e minacciato più volte la convivente, il tutto in presenza della figlia 21enne. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina, come disposto dall’A.G.