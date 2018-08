32enne Arrestato per stupefacenti

Aprilia (LT). In data 18 ago 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” D. G. 32enne del luogo, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di gr 30 di “cocaina”, gr. 5 di “hashish”, gr. 5 di “marijuana”, la somma di € 305,00, bilancino e materiale per il confezionamento. L’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’A.G.