15enne trovato in possesso di sostanza stupefacente

Formia (LT): il 17 agosto 2018, nel corso nottata, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota radiomobile, nel corso di predisposti servizi tesi ad infrenare i reati in materia di stupefacenti, deferivano in stato di libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti”, un 15enne, residente nella provincia di Napoli.

Il giovane, a seguito di ispezione dei propri effetti personali, veniva trovato in possesso di “grammi 9,10” di sostanza stupefacente tipo “hashish”, il tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito il minore veniva affidato al padre convivente.