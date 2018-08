Tenta di incassare una assegno di provenienza delittuosa. Denunciata una 62enne

Fondi (LT): Il 16 ago 2018, i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per i reati di “ricettazione” e “uso di atto falso” una 62enne nata in Brasile e residente a Fondi, per avere posto all’incasso, presso un ufficio postale del luogo, un assegno bancario di “euro 564,54”, risultato di provenienza delittuosa, emesso dalla società Enel quale rimborso in favore di un’altra persona.