Milano: la Polizia di Stato arresta sette persone per furti in abitazione grazie all’intervento immediato delle volanti e alle segnalazioni dei vicini di casa.

Nelle ultime ore, tra la serata di ieri e la notte, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati PS Bonola e Sesto San Giovanni, durante il servizio del controllo del territorio disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona, hanno arrestato sette ladri d’appartamento in quattro distinti episodi, tutti caratterizzati dalle segnalazioni pervenute dai vicini di casa.Alle 18:00 di ieri in via Cabella Bartolomeo sono state arrestate per tentato furto aggravato tre donne di 20, 21 e 24 anni, di cui due italiane e una croata, a seguito della segnalazione di una condomina dello stabile. Le tre donne, dopo aver fatto accesso nel palazzo e forzato il portone d’ingresso, sono state bloccate dagli agenti della volante del Commissariato PS Bonola che perlustravano la zona e che le hanno trovate in possesso di arnesi atti allo scasso custoditi all’interno di un’auto parcheggiata poco distante.Alle ore 00:45 personale delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, in pattuglia in via Siusi, è intervenuto nella medesima via in quanto un inquilino aveva segnalato la presenza di due persone sospette aggirarsi all’interno dello stabile. I poliziotti hanno notato le due persone, intente a forzare la porta d’ingresso delle scale, che al loro arrivo si sono dati immediatamente alla fuga. Uno dei due, un cittadino albanese di 23 anni, è stato fermato dopo una violenta colluttazione, conclusasi con il ferimento di uno dei due poliziotti, ed è stato arrestato.Alle ore 01:55 in via Trasimeno due cittadini georgiani, di 27 e 32 anni, sono stati notati scavalcare la recinzione dell’area condominiale da un vicino di casa. Grazie alle indicazioni da lui fornite i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale intervenuti sono riusciti a rintracciarli in una scala dello stabile dopo che avevano forzato la porta d’ingresso di un appartamento. I due uomini sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.Alle 04:00 a Sesto San Giovanni in via Alfieri gli agenti della volante del Commissariato cittadino hanno arrestato un georgiano di 45 anni resosi responsabile, con un complice non identificato, di un tentato furto in abitazione sita in via Montegrappa. La segnalazione che ha permesso agli agenti, presenti in zona, di arrestare uno dei due responsabili è partita da una condomina dello stabile.