Polizia Municipale.- Via Regione Siciliana due sanzioni per abbandono indiscriminato di rifiuti

Nel piano dei controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese sul fronte del contrasto al conferimento indiscriminato dei rifiuti, gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno sanzionato in due distinti interventi compiuti in viale Regione Siciliana, due persone sorprese mentre abbandonavano rispettivamente scarti di prodotti ittici all’interno dei cassonetti ed ingombranti per strada.

Entrambi gli interventi sono stati realizzati in viale Regione Siciliana; il primo ieri pomeriggio nel tratto stradale tra la rotonda di viale Lazio e quella di via di Belgio in direzione Catania: gli agenti hanno identificato e sanzionato un dipendente di una ditta di prodotti ittici che conferiva nel cassonetto gli scarti di lavorazione di pesci e molluschi. Oltre alla sanzione per avere immesso rifiuti speciali nel cassonetto destinato ai rifiuti urbani è stato sequestro il mezzo utilizzato per il trasporto.

Stamattina, ancora in viale Regione Siciliana, di fronte Leroy Merlin, nella carreggiata laterale in direzione Trapani, mentre gli agenti tenevano d’occhio la zona, hanno sorpreso un uomo che scaricava dal cassone di una motoape alcuni rifiuti ingombranti che avrebbe abbandonato sul marciapiedi, accanto al cassonetto.

Gli agenti oltre ad avergli comminato una sanzione di 333,34 euro hanno accertato che il tizio circolava con il veicolo già sequestrato per mancanza di copertura assicurativa ed oltre alla sanzione di oltre 2.000 euro euro gli è stata ritirata la patente di guida per la sospensione da uno a tre mesi.-

