Maltrattamenti in famiglia. Arrestato 48enne

Fondi (LT): In data 17 agosto 2018, i Carabinieri della locale Tenenza traevano in arresto, nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minacce e molestie”, M. M. 48enne del luogo.

L’uomo, durante l’arco notturno, all’interno della propria abitazione, per futili motivi, aveva offeso, minacciato e aggredito con un coltello la propria moglie 46enne ed il proprio figlio 17enne, entrambi conviventi, che da tempo maltrattava, cagionando loro lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, con prognosi di gg. 6 e 10 s.c.. l’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.