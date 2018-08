Ladro di biciclette denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore (BO) hanno denunciato nella giornata di ieri, P.G.N., 19enne rumeno.

I militari si sono attivati a seguito della denuncia presentata da un 34 enne bresciano, residente in Svizzera, proprietario di un velocipede marca LAPIERRE del valore commerciale di quattromila euro, il quale navigando in rete aveva constatato che la sua bicicletta, asportata nel trascorso mese di luglio a Riccione (RN), era stata posta in vendita sull’app market place del social network facebook.

Contattato il “venditore”, pattuiva la corresponsione di mille euro per l’acquisto della bicicletta, concordando quale luogo di consegna Crevalcore (BO). Il servizio predisposto dai militari della locale stazione carabinieri, consentiva l’identificazione del malfattore con contestuale recupero del velocipede, restituito al proprietario. Il 19enne rumeno, residente nel comune di Crevalcore (BO) ed incensurato, veniva deferito in stato di libertà alla competente A.G., per il reato di ricettazione.