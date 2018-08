Finisce in carcere poiché inottemperante sorveglianza speciale

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 50enne Giuseppe OGLIALORO di Ramacca, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale del riesame di Catania.

Arrestato in flagranza il 26 marzo 2017, dai militari di Castel di Iudica, per inosservanza dei doveri inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si era appellato giuridicamente alla detenzione carceraria chiedendo una misura alternativa che non è stata accolta dai giudici, i quali ne hanno ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Caltagirone